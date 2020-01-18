مدرب برشلونة يدرس حلا لتعويض غياب سواريز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب برشلونة الإسباني، كيكي سيتين، يفكر في كل الحلول المتاحة أمامه من أجل تعويض غياب مهاجم الفريق، لويس سواريز، حتى نهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن يغيب المهاجم لويس سواريز عن برشلونة لمدة 4 أشهر بسبب الإصابة، ولذلك يبحث مسؤولو البارسا عن اللاعب المناسب لشغل المركز رقم "9".

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن سيتين سيقرر التعاقد مع مهاجم جديد أو التغاضي عن الأمر وفقًا لأداء الفريق الكاتالوني أمام غرناطة، غدًا الأحد، في إطار الجولة الـ20 من عمر الليغا.

وأشارت إلى أنه إذا لعب سيتين بخطة 4-3-3، فإن الخيار الأرجح أمامه هو الدفع بأنطوان غريزمان كرأس حربة، بينما يلعب ليونيل ميسي على اليمين، وأنسو فاتي يتواجد كجناح أيسر.

Advertisements

وأوضحت أنه لا يمكن استبعاد أن يكون ميسي مهاجمًا وهميًا، لكن في هذه الحالة سيشارك كارليس بيريز كجناح أيمن وغريزمان على اليسار.

أما في حالة أن يكون أنسو فاتي هو من يتواجد بالعمق، سيتم الدفع بميسي وغريزمان على الطرفين.

ونوهت الصحيفة أن سيتين يفكر في الدفع بأرتورو فيدال كلاعب رقم "9"، لكن لن يؤدي هذا الدور بشكل ثابت، حيث سيتم استغلاله لتشكيل ضغط كبير على المنافس، مع العودة لمساندة خط الوسط.