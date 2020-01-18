القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرشد الأعلى لثورة الإيرانية، علي خامنئي، إلى أن يكون "حذرا في كلماته"، جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، مساء الجمعة، تعليقا على تصريحات لخامنئي عن الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال ترامب إن "من يسمى المرشد الأعلى لإيران، وهو ليس أعلى لتلك الدرجة في الفترة الأخيرة، صدرت عنه بعض الكلمات السيئة بحق الولايات المتحدة وأوروبا".
وأشار إلى أن اقتصاد إيران في حالة انهيار، وأن شعبها يعاني. وتابع ترامب: "عليه (خامنئي) أن يكون حذرا جدا في كلماته".
والجمعة، قال خامنئي، إن استهداف بلاده قاعدة أميركية في العراق، يعد ضربة لهيبة الولايات المتحدة وسمعتها باعتبارها قوة عظمى.
وأضاف خامنئي، في أول خطبة له منذ 8 سنوات، أن الصواريخ التي أطلقتها إيران على قاعدة عين الأسد في العراق، استهدفت هيبة الولايات المتحدة العظمى وقوتها.
وقصفت إيران بالصواريخ، في 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، قاعدتين عسكريتين بالعراق تستضيفان جنودا أميركيين، ردا على مقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، جراء غارة جوية للولايات المتحدة ببغداد، في 3 الشهر نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يرد على خامنئي: كن حذرًا جدًا في كلماتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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