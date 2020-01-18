شكرا لقرائتكم خبر عن الحديدة: مليشيا الحوثي تستهدف مواقع القوات المشتركة في الجاح بالأسلحة المتوسطة والان مع التفاصيل

السبت 18 يناير 2020 استهدفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة بالأسلحة المتوسطة .

وذكر مصدر عسكري ميداني أن مليشيات الحوثي أطلقت النار على مواقع القوات المشتركة مستخدمة الأسلحة المتوسطة منها سلاح الدوشكا عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5، بشكل مكثف . Advertisements وتابع المصدر أن المليشيات نفذت عمليات قنص واسعة طالت مواقع أخرى للقوات المشتركة في المنطقة مستخدمة الأسلحة القناصة وأسلحة معدلات البيكا . وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية باستهداف وقصف مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة

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