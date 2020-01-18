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شكرا لقرائتكم خبر عن سي ان ان.. سامح شكري يرد على وزير دفاع تركيا حول "الحدود مع ليبيا" والان مع التفاصيل
السبت 18 يناير 2020
رد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، وتصريحات تناقلتها وسائل إعلام عن الأخير بأن مصر ليس لها حدود مع ليبيا الأمر الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال شكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC، ردا على سؤال حول تصريحات الوزير التركي: "مصر لها حدود برية وبحرية متاخمة لليبيا وبالتالي دائما لها مصلحة بترسيم أي حدود في دائرتها المباشرة.
ربما ما تم التوصل إليه من توافق أو اتفاق فيما بين فائز السراج وليبيا من الناحية الفنية ليس فيه تعد على أي حقوق مصرية ولكن هذا الاتفاق في حد ذاته كما أكدنا في العديد من المرات غير قانوني وبالتالي ليس له أي أثر وهو كالعدم.."
وفيما يتعلق بالأهداف من مؤتمر برلين، قال شكري: "الهدف من برلين بأن تجتمع هذه المجموعة المؤثرة من الدول، الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن زائد الدول الإقليمية ذات التأثير لوضع خارطة طريق لتحديد العناصر الضرورية والضروري تناولها للتوصل إلى حل للأزمة الليبية وإعادة الاستقرار إلى ليبيا..".
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