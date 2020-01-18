وزير الخارجية الاردني يصل بغداد

وصل وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي، السبت، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

وقال مراسل الخليج 365 ان وزير الخارجية الاردني وصل قبل قليل الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

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واضاف ان الصفدي سيبحث مع المسؤولين العراقيين سيجري مباحثات مع القيادات السياسية العراقية حول تخفيف حدة التوتر والعمل على التهدئة دعم العراق والوقوف إلى جانبه"، مشيرا الى ان "الصفدي سيحمل رسالة من الملك الاردني عبدالله الثاني للمسؤولين العراقيين".

واعلن وزير الخارجية محمد الحكيم، اول امس الخميس، ان نظيره الاردني ايمن الصفدي سيزور العراق قريبا.