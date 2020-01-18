وصل وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي، السبت، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.
وقال مراسل الخليج 365 ان وزير الخارجية الاردني وصل قبل قليل الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.
واضاف ان الصفدي سيبحث مع المسؤولين العراقيين سيجري مباحثات مع القيادات السياسية العراقية حول تخفيف حدة التوتر والعمل على التهدئة دعم العراق والوقوف إلى جانبه"، مشيرا الى ان "الصفدي سيحمل رسالة من الملك الاردني عبدالله الثاني للمسؤولين العراقيين".
واعلن وزير الخارجية محمد الحكيم، اول امس الخميس، ان نظيره الاردني ايمن الصفدي سيزور العراق قريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الاردني يصل بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.