مقتل وإصابة خمسة أشخاص بإطلاق نار في ولاية يوتا الأميركية

قُتل وأصيب خمسة أشخاص، جراء إطلاق نار في ولاية يوتا الأميركية، فيما اعتقلت السلطات الأمنية المشتبه به في إطلاق النار.
وذكرت قناة "سي ان ان" نقلاً عن الشرطة المحلية، أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب خامس بجروح في حادث إطلاق نار في مدينة غرانتسفيل بولاية يوتا الأميركية.
ووفقا للقناة، فإنه تم نقل الجريح إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما ألقت الشرطة القبض على المشتبه به في إطلاق النار، دون أن تتطرق إلى ملابسات الحادث.
ووفقا للقناة، فإنه تم نقل الجريح إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما ألقت الشرطة القبض على المشتبه به في إطلاق النار، دون أن تتطرق إلى ملابسات الحادث.
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