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مقتل وإصابة خمسة أشخاص بإطلاق نار في ولاية يوتا الأميركية

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قُتل وأصيب خمسة أشخاص، جراء إطلاق نار في ولاية يوتا الأميركية، فيما اعتقلت السلطات الأمنية المشتبه به في إطلاق النار.
وذكرت قناة "سي ان ان" نقلاً عن الشرطة المحلية، أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب خامس بجروح في حادث إطلاق نار في مدينة غرانتسفيل بولاية يوتا الأميركية.

ووفقا للقناة، فإنه تم نقل الجريح إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما ألقت الشرطة القبض على المشتبه به في إطلاق النار، دون أن تتطرق إلى ملابسات الحادث.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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