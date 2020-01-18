صحيفة: طائرة نووية حلقت فوق قاعدة اميركية بالعراق اثناء قصفها بالصواريخ

كشفت "روسيسكايا غازيتا"، السبت، ان طائرة نووية حلقت فوق قاعدة اميركية بالعراق اثناء قصفها بالصواريخ. وقالت الصحيفة في تقرير لها تابعته الخليج 365، ان "طائرات WC-135 المعروفة باسم "فينيكس" قامت بمتابعة التجارب النووية في الهند وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وباكستان، كما حلقت هذه الطائرة فوق العراق بعد قصف قاعدة عسكرية أمريكية في هذا البلد بالصواريخ". واضافت ان "هذه الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية متخصصة لاستطلاع النشاط الإشعاعي خلال التجارب النووية".



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