القبض على شرطي بهونج كونج لتورطه في أنشطة مناهضة للحكومة

أعلنت الشرطة في هونج كونج، السبت، القبض على عنصر في قوات مكافحة الشغب خارج الخدمة للاشتباه بتورطه في أنشطة مناهضة للحكومة بعد اعتقال مجموعة كان برفقتها صباح الجمعة.

ويعد الشرطي (31 عاما) الذي تم القبض عليه، مع 4 رجال آخرين و3 نساء تتراوح أعمارهم بين 14 و61 عاما، أول عنصر في الشرطة يتم اعتقاله منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أشهر.

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وعثر بحوزة المقبوض عليهم على مثاقيب إلكترونية وملصقات وكاشطات وقفازات في منطقة تيون مون بالضواحي المكتظة من المدينة، وهم يحاولون إقامة "جدار لينون" الذي يحمل ملصقات وعبارات ضد الحكومة.

وتردد أن صديقة للشرطي ووالدتها كانتا من بين النساء الثلاث، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مونينج بوست" المحلية الصادرة باللغة الإنجليزية.

وأصبحت هذه الجدران، التي تحمل اسم جدار "جون لينون" في العاصمة التشيكية براغ، والذي انتشر في ثمانينيات القرن الماضي، بسبب رسومات الجرافيتي المستوحاة من أغاني جون لينون، مشهدا شائعا في هونج كونج التي تشهد احتجاجات منذ 6 أشهر.

وتشهد هونج كونج مظاهرات منذ أشهر، عقب رفض مشروع قانون، جرى إلغاؤه حاليا، يتيح تسليم المطلوبين جنائيا إلى الصين، ووقعت على أثر ذلك اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.