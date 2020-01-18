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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: قتل سليماني هز العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
متابعات_السعودية نيوز
قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الضربة الجوية ضد سليماني أدت لقتل "اثنين بسعر واحد".
وأضاف في حفل لمتبرعيه: العسكريون الذين كانوا يتابعون تحركات #سليماني والمهندس من كاميرا على بعد اميال في السماء ويقولون "انهم معًا سيدي" ويتحدثون عما بقي من حياة الرجلين بلا عواطف "بقيت دقيقتين و١١ ثانية من حياتهما، انهما في السيارة المدرعة، بقيت ٣٠ ثانية ثم ١٠ و٩ و٨".
وتابع ترمب: قتل سليماني هز العالم. كان من المفترض ان يكون رجلا لا يقهر.
ولفت إلى أن البغدادي كان يصرخ في اخر لحظاته، كان يصرخ كالمجنون. والكلب الذي قتله نال الثناء اكثر مني. الكلب كونان أصبح شهيرا جدا
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