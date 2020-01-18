مقتل وإصابة 7 جنود في انفجار شمالي بوركينا فاسو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

متابعات_السعودية نيوز

أعلن الجيش في بوركينا فاسو أن 6 جنود قتلوا في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم بمحيط منطقة أربيندا شمالي البلاد.



وقال الجيش، في بيان، إنه "في نحو الساعة 8,00 صباح الجمعة اصطدمت مركبة من وحدة تابعة لقوات أمن الشمال، كانت في مهمة استطلاعية، بعبوة ناسفة يدوية الصنع بالقرب من يالانجا، شمال غرب أربيندا، ما أسفر عن مقتل 6 جنود وجرح آخر".

وقُتل 14 مدنيا على الأقل بينهم تلاميذ، بداية الشهر الجاري، في انفجار عبوة يدوية الصنع لدى مرور حافلة في شمال غرب بوركينا فاسو، على ما أفادت مصادر أمنية.

وتشهد بوركينا فاسو منذ نحو 5 أعوام أعمال عنف تنسب إلى مجموعة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

Advertisements

ومنذ بداية 2015، أسفرت الهجمات الإرهابية خصوصا في شمالي البلاد وشرقها عن نحو 635 قتيلا.

ويكثف الإرهابيون هجماتهم في منطقة الساحل، خصوصاً في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، رغم انتشار الجنود الفرنسيين في إطار قوة برخان.

وتضم قوة برخان الفرنسية 4500 عنصر ينتشرون في منطقة الساحل والصحراء لمحاربة المجموعات الإرهابية المنتمية إلى تنظيمي داعش والقاعدة.

ومنتصف الأسبوع الماضي، قررت فرنسا زيادة عدد قواتها بالساحل ضمن عملية "برخان" بـ220 عسكريا، وذلك بالاتفاق مع قادة مجموعة الساحل الـ5 التي تضم كلا من موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو.

وجاء القرار في أعقاب اختتام أعمال قمة "ابو" السداسية التي جمعت قادة المجموعة الـ5 والرئيس ماكرون، جنوب فرنسا الإثنين الماضي، لبحث وتقييم الوجود الفرنسي بالمنطقة.