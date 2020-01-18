- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجموعة لوفتهانزا و"أوستريان" تعلقان رحلاتهما باتجاه إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أكدت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم الجمعة إلغاء رحلاتها باتجاه طهران حتى 28 آذار مارس، وذلك في أعقاب تحطم الطائرة الأوكرانية في 8 يناير قرب العاصمة الإيرانية.
وقالت المجموعة الألمانية في بيان "بسبب الوضع الأمني الذي لا يزال غامضا بخصوص مطار طهران والمجال الجوي الإيراني، فإنّ شركات مجموعة لوفتهانزا وكإجراء احترازي تلغي رحلاتها من طهران وإليها حتى 28 مارس 2020 ضمناً".
وستواصل هذه الشركات أيضا الامتناع عن التحليق في المجال الجوي الإيراني، وفق ما أعلنت لوفتهانزا، وذلك بعدما أوصت وكالة سلامة الطيران الأوروبية في 11 يناير شركات الطيران الأوروبية بتجنب المجال الجوي الإيراني "حتى إشعار آخر".
وبينت المجموعة أنّ "لوفتهانزا تستمر إلى جانب السلطات المحلية والدولية في تقييم الوضع الأمني"، و"فور حصولنا على معلومات مفصلة، سنقرر ما إذا كانت رحلاتنا باتجاه إيران ستعاود وبدءا من أي تاريخ".
من جانبها، أصدرت الشركة النمساوية التابعة للوفتهانزا "اوستريان ايرلاينز" بيانا مماثلا.
وكانت لوفتهانزا واوستريان تواصلان تسيير رحلات باتجاه طهران في حين أوقفت عدة شركات أوروبية، على غرار "اير فرانس" و"بريتش ايرويز"، رحلاتها في أعقاب إعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران في 2018
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة لوفتهانزا و"أوستريان" تعلقان رحلاتهما باتجاه إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.