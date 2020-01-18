«لقاء ناري» تصدر «محركات البحث».. رفض طلب «مخرج» الحلقة قائلاً : أنا رئيس جمهورية .. وائل غنيم لمذيع «مكملين» : أنا مش عارف إنتوا «مكملين إيه بالظبط»!

لقاء ناري خلال مداخلة للناشط السياسي وائل غنيم ، مع القناة الإخوانية "مكملين" ، تابعه رواد مواقع التواصل الإجتماعي .

وقام غنيم بعمل بث مباشر لكواليس اللقاء ، الذي بدأ برفضه لطلب مخرج الحلقة بالجلوس حتى يظل داخل كادر التصوير ، حيث رد غنيم ساخراً ، قائلاً : أنا رئيس جمهورية ، أدخل الكادر أطلع من الكادر وأرقص على الكادر كمان أنا حر ، وتابع : أقلع الكاب و ألبس الكاب براحتي.

وخلال مداخلته عبر سكايب مع قناة "مكملين" الإخوانية، التي تبث من تركيا، والتي هاجم خلالها الإخوان وإعلامهم، واتهمهم بتلقي تمويلات من قطر لتنفيذ سياستها، كما فضح المقاول الهارب محمد علي.

وشن غنيم هجوما على إعلام الإخوان، ومن بينهم قناة مكملين، بسبب طريقة تناول الجماعة للقضايا المصرية، موجها حديثه للعاملين بالقنوات الإخوانية: "انتوا بغبغانات وبترددوا الكلام اللي بيتقال لكم من قطر.. وطلعتوا إشاعة إن الإمارات مولت حركة تمرد".

وأضاف الناشط السياسي: "ما تتناوله قنوات الإخوان عن القضايا المصرية غير حيادي وتحركه أيادي خارجية".

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وأكد غنيم، أن الحل الوحيد لأي أزمة تمر بها مصر، سيكون من خلال اتحاد المصريين، وألا تحصل أي جهة على تمويل أو أموال من قطر أو غيرها.

وهاجم الناشط، الهارب محمد علي، قائلا: "كيف لمقاول هارب، موجود في إسبانيا، وآخرين موجودين في قطر وتركيا يريدون تحريك بلد فيها ملايين، محمد علي كان واخد الناس في رحلة 20 سبتمبر الماضى، واحد قاعد في إسبانيا بيكلم واحد هارب في قطر، وعايز يحركوا بلد فيها 100 مليون مواطن مصري".

ووجه وائل غنيم حديثه للمذيع الإخواني سيد توكل، قائلاً: "أنتوا لم تكونوا تسبون المملكة العربية السعودية ولكن سبتوها وشتمتوها بعدما دخلت فى خلاف مع قطر، متابعًا: "أنت رافض أنى أتكلم على تميم لأنه مش موجود.. وفى نفس الوقت عاوزنى أنتقد النظام المصرى مع أنه برضه مش موجود، فقطر بتضحك عليك.. ويا ريت تقولى مين اللى بيأكلك؟.. وأنت بتتعامل مع مين من المخابرات القطرية والتركية؟".

وعن تمويل الجماعة قال: "نفسى أعرف مين اللى بيمولكوا لو عندكوا الجراءة حد يجاوبنى، وعزام التميمي القيادى إخوانى فى لندن بيقبض من مين؟.. أنت عاوزنى أتكلم عن مصر لكن أنا عاوز أتكلم عن عزام، إزاى تقبضوا فلوس مقابل أنكم تلعبون سياسة!، وعهد الله يا سيد أنتوا فاهمين الدنيا غلط ومش دى مصر اللى أنا عاوزها".

وواصل: "عزام التميمى يأخذ أموالا من قطر وقاعد يخطط لمستقبل مصر وهو مبعرفش عنها حاجة، فقبل ما أتكلم مع أى معارضة أنا محتاج أعرف مين اللى بيمولهم، أنت مدخلنى فى مداخلة معاك عاوزنى أضرب نار وأعارض وأشتم.. ده مينفعش.. أنت معندكش مشكلة قطر تمولك بس تضايق لو الإمارات مولت حركة تمرد، والله أعلم أردوغان يتعامل إزاى مع معارضيه".