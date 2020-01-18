نهاية تركيا على شواطئ ليبيا

قال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، أن القوات الليبية مستعدة وتؤكد على جاهزيتها التامة للتعامل عسكرياً وأمنياً .
وأكد ان القيادة السياسية تخوض معركة سياسية كبيرة ، وأولويتها هى الوطن أولاً وأخراً ، حرية وكرامة الوطن هى ما تهدف له .
ووجه رسالة نارية لتركيا قال فيها : نهاية تركيا ستكون على شواطئ طرابلس.
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