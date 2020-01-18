مخاتير الضاحية: سوء التفاهم مع رئيس دائرة نفوس جبل لبنان غمامة صيف عابرة

اشار مخاتير ​ساحل المتن​ الجنوبي (​الضاحية الجنوبية​) الى انه "نزولا عند ارادة ​حزب الله​ وبواسطة النائب ​علي عمار​ نعتبر سوء التفاهم الحاصل بيننا وبين رئيس دائرة نفوس ​جبل لبنان​ مادونا ماريا لحود هو بمثابة غمامة صيف عابرة"، مؤكدين على "ضرورة التعاون لتحقيق مصالج المواطنين وفق الاصول والقوانين المرعية الاجراء".

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