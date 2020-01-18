النشرة:جميع الطرقات في حاصبيا سالكة امام حركة السير

افاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ بأن "منطقة حاصبيا تشهد هذا الصباح وضعا طبيعيا في ظل أجواء هادئة بعيدا عن اي تحركات للحراك الشعبي حتى الساعة"، مشيرا الىان "الطرقات الفرعية والرئيسية سالكة أمام حركة السير بما فيه الطريق الدولية التي تربط ​الجنوب​ بالبقاع عبر مرجعيون سوق الخان ​الحاصباني​".

كما فتحت المصارف أبوابها كالمعتاد في حين أقفلت المدارس والثانويات الرسمية والخاصة بسبب عملتها الاسبوعية بموازاة ذلك يسجل حركة ناشطة لدوريات الجيش و​قوى الأمن الداخلي​ على الطرقات وأمام المصارف التي فتحت أبوابها كالمعتاد