اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا الى ان هناك قاسم مشترك يجمع اللبنانيين اليوم هو "القرف"، قرف من الإدارة السياسية اللا مسؤولة لتشكيل الحكومة :نكايات، نكد، تناتش، تسجيل مواقف،كباش نفوذ، تعنّت.
اضاف ابي رميا في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "قرف من الوقت الثمين الضائع ولبنان يعيش في الانهيار. قرف من ذل المواطنين في المصارف وعلى الطرقات. القرف يولّد اليأس او الانفجار". وتابع قائلا "وعوا بأ".
كانت هذه تفاصيل خبر ابي رميا: قاسم مشترك يجمع اللبنانيين اليوم "قرف" والقرف يولّد اليأس او الانفجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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