ابي رميا: قاسم مشترك يجمع اللبنانيين اليوم "قرف" والقرف يولّد اليأس او الانفجار

اشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سيمون ابي رميا​ الى ان هناك قاسم مشترك يجمع اللبنانيين اليوم هو "القرف"، قرف من الإدارة السياسية اللا مسؤولة ل​تشكيل الحكومة​ :نكايات، نكد، تناتش، تسجيل مواقف،كباش نفوذ، تعنّت.

اضاف ابي رميا في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "قرف من الوقت الثمين الضائع ولبنان يعيش في الانهيار. قرف من ذل المواطنين في ​المصارف​ وعلى الطرقات. القرف يولّد اليأس او الانفجار". وتابع قائلا "وعوا بأ".