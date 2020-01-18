كنعان: أوقح ما نشهده هذه الأيام إغراق الناس في ترف تسجيل المواقف

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن "أوقح ما نشهده هذه الأيام إغراق الناس في ترف تسجيل المواقف عن الانهيار و​المحاصصة​ و​الفساد​ من مسؤولين سياسيين ومنتفضين يدعون العفّة، بينما المطلوب من يتحمّل المسؤولية لا من يحمّلها، و​حكومة​ تنفيذ إصلاح استراتيجي يقضي على ​العجز​ لا بهلوانيات إعلامية".

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