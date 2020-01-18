أشار النائب السابق ​نبيل نقولا​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أن "الطبقة السياسية التي اوصلت البلد الى ما وصلنا اليه لم تفهم بعد بأن الطائفية والطبقية والإقطاعية خربت الوطن"، مضيفا: "على اساس الحرية لرئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ و​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ب​تأليف الحكومة​"، مؤكدا أنهم "عادوا اليوم للمطالبة بحصصهم فقط من أجل منع التأليف". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر نقولا: مطالبة الافرقاء بحصص في الحكومة هو فقط من اجل منع التأليف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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