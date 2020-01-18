غسان سلامة: برلين مظلة واقية لتوافقات الليبيين اللاحقة

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة ​الأمم المتحدة​ للدعم في ​ليبيا​ ​غسان سلامة​ أن ن لديه خطة متكاملة لتحويل ​الهدنة​ الحالية إلى وقف ل​إطلاق نار​ حقيقي لكل العمليات العسكرية في ليبيا، وسيعرضها على قمة ​برلين​ المزمع عقدها غدا بحضور كبير، لكي يحصل منها على الموافقة والدعم.

ولفت الى ان "قمة برلين لا تسعى إلى حل المشكلة الليبية بكل جوانبها، هي فقط تسعى إلى إنشاء مظلة دولية حامية لما سيتفق عليه الليبيون"، مشددا على ان "هناك عددا كبيرا من غير الليبيين الذين يقاتلون في الجبهات الليبية، هناك مقاتلون من أكثر من 10 دول، آخرهم كان وصول عدد من المقاتلين السوريين»، مفيدا بأنه جرى وضع خطة أمنية تقضي بخروج كل المقاتلين الأجانب من ليبيا مهما كانت جنسياتهم. فإلى تفاصيل الحوار