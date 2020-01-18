نقلت صحيفة "لو فيغارو" عن شهود عيان أن "رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون اضطر لمغادرة مسرح بوفيه دو نور في شمال باريس تحت حماية الشرطة، بسبب محاولة مجموعة من المحتجين اقتحامه".
وأشارت الصحيفة إلى كلمات أحد مستخدمي الإنترنت الذي نشر شريط فيديو خاصا به على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقول: "أنا خلف رئيس الجمهورية بثلاثة صفوف، المتظاهرون في كل مكان وفي مكان ما قريب"، زاعما أن "ماكرون يظهر في لقطاته".
وأفاد مدون آخر بأن "حوالي 100-200 شخص من المحتجين تجمعوا أمام المسرح، الذي يقع في الحي العاشر من العاصمة الفرنسية، ووصلت مجموعة كبيرة من قوات الشرطة الخاصة CRS بسرعة."
وشددت الصحيفة على ان المتظاهرين، الذين هتفوا متوعدين ماكرون حاولوا "بالاحتجاج ضده حتى بلوغهم سن التقاعد" اقتحام المسرح، لكن الشرطة فرقتهم ودفعتهم بعيدا عن المبنى، وبعد ذلك فتحت الشرطة ممرا لرحيل الرئيس وحمته."
كانت هذه تفاصيل خبر لوفيغارو: محتجون يحرمون ماكرون من التمتع بعرض مسرحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.