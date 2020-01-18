لوفيغارو: محتجون يحرمون ماكرون من التمتع بعرض مسرحي

نقلت صحيفة "لو فيغارو" عن شهود عيان أن "رئيس ​فرنسا​ ​إيمانويل ماكرون​ اضطر لمغادرة مسرح بوفيه دو نور في شمال ​باريس​ تحت حماية ​الشرطة​، بسبب محاولة مجموعة من ​المحتجين​ اقتحامه".

وأشارت الصحيفة إلى كلمات أحد مستخدمي الإنترنت الذي نشر شريط ​فيديو​ خاصا به على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ وهو يقول: "أنا خلف ​رئيس الجمهورية​ بثلاثة صفوف، المتظاهرون في كل مكان وفي مكان ما قريب"، زاعما أن "ماكرون يظهر في لقطاته".

وأفاد مدون آخر بأن "حوالي 100-200 شخص من المحتجين تجمعوا أمام المسرح، الذي يقع في الحي العاشر من العاصمة الفرنسية، ووصلت مجموعة كبيرة من قوات الشرطة الخاصة CRS بسرعة."

وشددت الصحيفة على ان ​المتظاهرين​، الذين هتفوا متوعدين ماكرون حاولوا "بالاحتجاج ضده حتى بلوغهم سن التقاعد" اقتحام المسرح، لكن الشرطة فرقتهم ودفعتهم بعيدا عن المبنى، وبعد ذلك فتحت الشرطة ممرا لرحيل الرئيس وحمته."