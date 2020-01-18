مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في ولاية يوتا الأميركية

نقلت "CNN" عن شرطة ولاية يوتا الاميركية أن "أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب خامس بجروح في حادث ​إطلاق نار​ في مدينة غرانتسفيل بولاية يوتا الأميركية".

ووفقا للقناة، فإنه "تم نقل الجريح إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما ألقت ​الشرطة​ القبض على المشتبه به في ​إطلاق النار​، دون أن تتطرق إلى ملابسات الحادث".

وشددت على انه "وعلى الرغم من استمرار ​حالات​ إطلاق النار على نحو دوري في ​الولايات المتحدة​ وسقوط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين نتيجة لذلك، إلا أن الرئيس الأميركي الحالي ​دونالد ترامب​، يعارض اتخاذ أي إجراء لتشديد تجارة ​السلاح​ في البلاد، ويعزو معارضوه ذلك إلى علاقته الوطيدة مع جمعية تجار السلاح التي دعمته في ​الانتخابات الرئاسية​ وقدمت الكثير من التبرعات لحملته الانتخابية".