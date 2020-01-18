مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في ولاية يوتا الأميركية

نقلت "CNN" عن شرطة ولاية يوتا الاميركية أن "أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب خامس بجروح في حادث إطلاق نار في مدينة غرانتسفيل بولاية يوتا الأميركية".
ووفقا للقناة، فإنه "تم نقل الجريح إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما ألقت الشرطة القبض على المشتبه به في إطلاق النار، دون أن تتطرق إلى ملابسات الحادث".
وشددت على انه "وعلى الرغم من استمرار حالات إطلاق النار على نحو دوري في الولايات المتحدة وسقوط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين نتيجة لذلك، إلا أن الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، يعارض اتخاذ أي إجراء لتشديد تجارة السلاح في البلاد، ويعزو معارضوه ذلك إلى علاقته الوطيدة مع جمعية تجار السلاح التي دعمته في الانتخابات الرئاسية وقدمت الكثير من التبرعات لحملته الانتخابية".
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