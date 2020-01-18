10 مميزات لتطبيق منظومة كارت الفلاح غدا بمحافظتى أسيوط وسوهاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم وزارة الزراعة إطلاق منظومة كارت الفلاح في محافظتي أسيوط وسوهاج غدا الأحد، وسيتم الانتهاء من استكمال الترتيبات الخاصة بإطلاق المنظومة فى محافظتي الشرقية والبحيرة، خلال الأسبوع الأول من فبراير 2020، ويتم إطلاق المنظومة بعد ذلك، على أن يتم تعميم المنظومة تباعا فيما بعد، على أن يشمل كل محافظات الجمهورية، للقضاء على أشكال الفساد والتلاعب فى مستلزمات الإنتاج، وذلك من خلال وجود قاعدة بيانات للمزارعين والمحاصيل، للوقوف على تفاصيل الإنتاج والكميات المراد استيرادها، وخطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى. وفيما يلى نرصد أبرز مميزات المنظومة الجديدة: 1. توحيد كافة الإجراءات الورقية الخاصة بالمزارع مثل الحيازة الزراعية. 2. تسليم المزارع كافة مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والتقاوي والمبيدات. 3. استلام السلف الزراعية. 4. تحصيل قيمة توريد المحاصيل الزراعية. Advertisements 5. الاستفادة من منظومة الرعاية الصحية. 6. الاستفادة من منظومة التكافل. 7. القضاء على أشكال الفساد. 8. منع التلاعب في مستلزمات الإنتاج. 9. وجود قاعدة بيانات الزراعية والمحاصيل. 10. خطوة نحو التحول الرقمي. جدير بالذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن أنه سيتم غدا الأحد إطلاق منظومة كارت الفلاح في محافظتي أسيوط وسوهاج، مشيراً إلى أن محافظتي الشرقية والبحيرة سيتم الانتهاء من استكمال الترتيبات الخاصة بإطلاق المنظومة بهما خلال الأسبوع الأول من فبراير 2020، على أن يتم تحديد تاريخ الإطلاق عقب ذلك، موضحاً أنه سبق إطلاق كارت الفلاح في محافظتي بورسعيد والغربية.

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