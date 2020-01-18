رسميا.. الإنتر يتعاقد مع أشلي يونغ

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، تعاقده مع اللاعب الإنجليزي أشلي يونغ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ووقع يونغ في كشوفات “النيراتزوري” عقدا يمتد إلى يونيو 2020، مع خيار الشراء، قادما من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقابل 1،5 مليون أورو.
وجاء تعاقد الإنتر مع صاحب الـ34 عاما، بطلب من مدرب الفريق أنطونيو كونتي، لرغبته في الاستعانة بخدمات الوافد الجديد من أجل المنافسة على لقب الدوري الإيطالي “كالشيو”.
ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، متخلفا بفارق نقطتين عن يوفنتوس المتصدر، علما أن الفريق حقق 14 فوزا، و4 تعادلات، بينما تعرض للهزيمة في مناسبة واحدة.
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