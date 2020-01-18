حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، السبت، غائماً وشديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسقط زخات من الأمطار فوق مختلف المناطق وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم غد، الأحد، غائماً وشديد البرودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط زخات من الأمطار فوق مختلف المناطق وتكون الأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجاً.

أما يوم بعد غد، الاثنين، يكون الجو غائماً وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يومي السبت والأحد، من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية.