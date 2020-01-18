شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: على المرشد الإيراني أن "ينتبه بشدة إلى كلامه" والان مع التفاصيل

السبت 18 يناير 2020 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب على الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن ينتبه بشدة إلى ما يقوله، وذلك بعدما انتقد خامنئي الولايات المتحدة بشدة في خطبة الجمعة في طهران.

Advertisements وأضاف ترامب على تويتر "المدعو ‘الزعيم الأعلى" لإيران... قال بعض الأشياء البذيئة بخصوص الولايات المتحدة وأوروبا". وتابع ترمب "اقتصادهم ينهار وشعبهم يعاني. يجب عليه أن ينتبه بشدة إلى كلامه"

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