صعدة.. الدفاعات الجوية للقوات المشتركة تدمر تحصينات للمليشيا برازح

السبت 18 يناير 2020

نجحت الدفاعات الجوية للقوات المشتركة في اليمن في تدمير أسلحة وتحصينات لميليشيا الحوثي بمديرية رازح غرب محافظة صعدة.



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وذكر قائد اللواء السابع حرس حدود العميد فارس يحيى الربادي، أن استهداف تحصينات وتحركات الميليشيا جاء بعد تحديد أماكن وجود سلاحها الثقيل ورصد تحركاتهم، علاوة على سقوط قتلى وجرحى من عناصر الانقلابيين الموجودين في المواقع المستهدفة.

في الأثناء، اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي بوسط اليمن، أسفرت عن وقوع قتلى ومصابين في صفوف الميليشيا