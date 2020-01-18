زعيم المعارضة التركية يتهم نظام أردوغان بالفشل

السبت 18 يناير 2020

اتهم زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بالفشل في التوزيع العادل لدخل البلاد.



ولفت زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إلى أن التوزيع غير العادل للثروة خلف أكثر من 4 ملايين تركي عاجزين عن سداد فواتير الكهرباء والغاز.

وأضاف خلال تصريحات أدلى بها لدى مشاركته في إحدى الفعاليات التابعة لحزبه بولاية آقصراي (وسط)، أن ملايين آخرين يحصلون على أجور ومعاشات تقاعد أقل من الحد الأدنى للأجور.

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وبحسب التصريحات التي نقلتها صحيفة "يني جاغ"، شدد قليجدار أوغلو على أن هناك "زيادة سريعة كل عام في ضحايا سوء توزيع الدخل".

وتابع: "هناك أكثر من مليوني متقاعد يحصلون على معاش تقاعد أقل من الحد الأدنى للأجور".

وقال إن التيار الكهربائي قٌطع عن أكثر من 3.5 مليون شخص خلال العام الماضي بسبب تعثر سداد الفواتير، فضلا عن 710 آلاف أسرة حرمت من الغاز الطبيعي في الأشهر التسعة الأولى من 2019.

وأشار إلى أن تركيا تشهد أزمة حقيقية على كل المستويات الاقتصادية والسياسية، معربا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة انقشاعا للغمة التي تسيطر على البلاد، على حد تعبيره.