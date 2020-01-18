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لجنة بالنواب الأمريكي تجدد دعوة بومبيو لشهادته عن إيران

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة بالنواب الأمريكي تجدد دعوة بومبيو لشهادته عن إيران والان مع التفاصيل

السبت 18 يناير 2020

جددت لجنة في مجلس النواب الأمريكي، أمس، تهديدها بإصدار مذكرة استدعاء رسمية لوزير الخارجية مايك بومبيو إذا لم يقدم معلومات عن السياسة المتبعة مع إيران، والأمر الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة قتلت قاسم سليماني.

 

وقال النائب إليوت إنجل، وهو الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إنه حدد موعدا لجلسة استماع علنية مع بومبيو في 29 يناير/كانون الثاني.

 

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وكتب لبومبيو قائلا "أعتبر شهادتك على درجة بالغة الأهمية، وأنا مستعد لاستخدام كل الوسائل القانونية لضمان حضورك".

 

وقالت اللجنة التي يقودها الديمقراطيون، الأسبوع الماضي، إنها دعت بومبيو للإدلاء بشهادته مع ضغط نواب -بعضهم جمهوريون- على إدارة ترامب لتقديم مزيد من المعلومات عن قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني بضربة بطائرة أمريكية مسيرة في العراق هذا الشهر.

 

وتلك هي المرة الثانية التي تحدد فيها اللجنة موعدا لجلسة استماع لبومبيو هذا الشهر، إذ حددت الأولى في 14 يناير/كانون الثاني لكنه لم يحضر.

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