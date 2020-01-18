شكرا لقرائتكم خبر عن قباطي: موطن النباتات والأحياء والطيور التي ليس لها مثيل في البرية (فيديو) والان مع التفاصيل

السبت 18 يناير 2020 إختارت شركة (Battleface) البريطانية المتخصصة في تأمين السياحة لوجهات السفر المتميزة في العالم تختار سقطرى ضمن أفضل وجهات السفر الفريدة والجريئة للعام 2020 .

وذكر ذلك وزير السياحة اليمني، الدكتور، محمد عبدالمجيد قباطي، في تغريدة له بتويتر، سقطرى رائعة خيال كل بني البشرية!.. جزيرة البخور واللبان وأشجار دم الأخوين وورد الصحراء الندية!.. موطن النباتات والأحياء والطيور التي ليس لها مثيل في البرية!. Advertisements وأضاف بأنها متحف الروائع وأرض الأساطير وحكايات الروايات السحرية!.. أعجوبة العجائب، أيقونة الأرض ودهشة الكون السرمدية!.

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