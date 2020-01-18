شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 5 دول تطالب بتعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية التي فتكت بها ايران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

الخليج 365 - متابعات خاصة

طالبت خمس دول قُتل مواطنوها في تحطم الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران الأسبوع الماضي، بتعويضات لعائلات الضحايا ومحاكمة المسؤولين عن الكارثة.



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وأعلن وزراء خارجية كندا، وأوكرانيا، والسويد، وأفغانستان، عقب محادثات أجروها في لندن، تشكيل مجموعة رد دولية لتنسيق خطواتهم المقبلة، ودعوا إيران لإجراء «تحقيق جنائي مستقل وآليات قضائية شفافة ومحايدة» حول كارثة الطائرة التي أُسقطت بصاروخ للدفاعات الجوية وقتل فيها 176 شخصاً.

واعترفت إيران، السبت، بإسقاطها بالخطأ. وقال وزير خارجية كندا فرنسوا فيليب شامبان في مؤتمر صحافي، إن «المجتمع الدولي يريد أجوبة، وسنواصل جهودنا ما دمنا لم نحصل» على تلك الأجوبة, مؤكدا أن «هذا ليس وقت توجيه اتهامات وإنما وقت الحصول على أجوبة». وأضاف: «حين تقبلون (تحمّل) كامل المسؤولية، ستكون هناك عواقب».