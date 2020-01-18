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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: الاقتصاد الإيراني يتداعى والشعب يعاني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن الاقتصاد الإيراني يتداعى والشعب يعاني جراء العقوبات التي فرصتها الولايات المتحدة عليه.
وأصاف ترامب في تغريدة له على تويتر، "يجب على المرشد الإيراني أن يكون حريصًا للغاية عند اختيار كلماته" وذلك بعدما انتقد خامنئي الولايات المتحدة بشدة في خطبة الجمعة في طهران..
وقال جونثان هوفمان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، إن الحكومة الإيرانية تتحمل المسؤولية الكاملة في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية.
وأكد هوفمان، خلال مؤتمر صحفي بمقر البنتاجون، أن واشنطن مستمرة في الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على إيران حتى تعود إلى مسار الدبلوماسية وتتصرف كدولة طبيعية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن إيران قد تستهدف قواعد عسكرية بالمنطقة، وبرنامجها الصاروخي يشكل تهديدًا صارخا.
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