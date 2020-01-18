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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هجوم إلكتروني يشنه قراصنة أتراك يدعمهم أردوغان على مواقع يونانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
اقتحم قراصنة أتراك موالون لحكومة الرئيس رجب أردوغان، الجمعة، لأكثر من 90 دقيقة مواقع إلكترونية يونانية تابعة للبرلمان ووزارتي الخارجية والاقتصاد بالإضافة إلى البورصة.
وقالت مجموعة القرصنة التركية "انكا نيفرلير تيم" في منشور على فيسبوك "إن اليونان تهدد تركيا في بحر إيجه وفي شرق المتوسط، والآن تهدد المؤتمر حول ليبيا".
وجاءت قرصنة المواقع في وقت أجرى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، محادثات في أثينا قبل يومين من مؤتمر برلين.
وتدعم أنقرة حكومة السراج ومليشيات الإخوان الإرهابية، وأعلنت أنها سترسل قوات إلى ليبيا للمساعدة في محاربة الجيش الليبي.
وقبل يومين من المؤتمر، التقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس حفتر، حاضا إياه على "الحفاظ على موقف بناء في برلين".
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