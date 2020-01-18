قرقاش: الإمارات تدعم قمة برلين لإحلال السلام في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن بلاده تدعم جهود الحكومة الألمانية لعقد قمة برلين لإحلال السلام في ليبيا.



وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، امس، "نتطلع إلى مؤتمر برلين ناجح في إطار جهودنا المشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا".

وأضاف "الإمارات تدعم الجهود الألمانية في عقد قمة برلين وأهداف المجتمع الدولي من أجل إحلال السلام والاستقرار في ليبيا".

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وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد وجهت الدعوة لعدد من الدول لحضور مؤتمر ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، موضحة أن "اللقاء سيكون على مستوى زعماء الدول، وذلك بعد تشاور مع أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة".

وأفادت الحكومة الألمانية بأن مؤتمر برلين ستشارك به الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات ومصر والكونغو وإيطاليا والجزائر وتركيا.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت، الإثنين الماضي، أن المؤتمر الدولي حول الأزمة في ليبيا "سيعقد في برلين في كل الأحوال الشهر الجاري"، مشيرة إلى التاريخ المذكور كموعد لانعقاده دون تأكيد.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.