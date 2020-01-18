عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الليبي: تركيا استغلت وقف إطلاق النار ونصبت صواريخ في طرابلس

السبت 18 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن تركيا استغلت وقف إطلاق النار ونصبت منظومة دفاع جوي قرب مطار معتيقة بالعاصمة طرابلس.



وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي، أن ميليشيات طرابلس وتركيا مستمرتان في خرق الهدنة وقامت بإنزال أسلحة ومدافع موجهة في ميناء مصراتة، وتواصل جلب المرتزقة السوريين إلى طرابلس.

وتابع "رصدنا وصول أسلحة بحرا وجوا إلى ميليشيات طرابلس في فترة وقف إطلاق النار".

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وأكمل "رصدنا تركيب منظومة دفاع جوي في مطار معيتيقة وإنزال قوات معادية من تركيا وسوريا".

وشدد المسماري إلى أن القوات ملتزمة التزام كامل بوقف إطلاق النار مع تحفظها بحق الرد في حالة تعرضها لاختراقات لوقف إطلاق النار.

ونوه إلى رصد العديد من خروقات لوقف إطلاق النار في العديد من المحاور منذ الساعة الأولى للقرار.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.