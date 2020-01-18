امريكا تعترف بوقوع اصابات بين جنودها في الهجوم الإيراني بالعراق

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات



أكد الجيش الأمريكي إصابة 11 جندياً في الهجوم الصاروخي الإيراني في الثامن من يناير على قاعدة عين الأسد في العراق بعدما كان قال في البداية إنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكابتن بيل أوربان في بيان، يوم الخميس، “بينما لم يُقتل أي من أفراد القوات الأمريكية في الهجوم الإيراني في الثامن من يناير على قاعدة عين الأسد الجوية، فقد عولج العديد من أعراض الارتجاج بالمخ بسبب الانفجار ولا تزال حالاتهم قيد التقييم”.

وأضاف أنه تم نقل 11 عسكرياً إلى منشآت أمريكية في ألمانيا أو الكويت من أجل “متابعة الفحوص”.

وتوقع أن يعود الجنود إلى العراق عندما يكونون لائقين للخدمة.

Advertisements

وشنت إيران هجوماً على القاعدة الأمريكية ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد في الثالث من يناير.

وبعد هجوم إيران، قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” إنه لم تقع إصابات نتيجة الصواريخ الـ 16 التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني.

وقال كبير المُتحدثين باسم البنتاغون جوناثان هوفمان “لقد صححنا السجل اليوم، تعرف مكتب وزير الدفاع على هذه الإصابات اليوم، وأصدر بياناً على الفور”. وفقاً لشبكة CNN الأمريكية.

وينتشر ما يصل إلى 1500 أمريكي في قاعدة عين الأسد الشاسعة الواقعة في عمق صحراء الأنبار العراقية، وعند وقوع الهجوم، كان معظم هؤلاء الجنود قد تحصنوا داخل ملاجىء بعد تلقيهم تحذيرات من رؤسائهم.