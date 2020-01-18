«قادر 2020 وقاعدة برنيس العسكرية» .. إسرائيل : لماذا نترك مصر تتسلح بهذا القدر .. الجيش المصرى أصبح «وحشاً» لا يمكن التصدى له .. مطالب بتدخل أمريكا لوقف تسليح القاهرة!

في أول تعليق للجانب الإسرائيلي على افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، ومناورة قادر 2020 التي قام بها الجيش المصري ، قال محلل الشئون العربية بـ «القناة» 12 الإسرائيلية، إيهود يعاري، ان توسيع الوجود المصرى فى تلك المنطقة له عدة أهداف منها منع إيران من أن تحاول، عبر حلفائها الحوثيين باليمن، تهديد مسار السفن المؤدى إلى ميناء العقبة (الأردني).

وأضاف يعارى: أن مصر تخشى على أمن الملاحة فى «البحر الأحمر» إذ يعد أحد الطرق الرئيسية لخطة «الحزام والطريق» التى تتبناها بكين.

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من جانبه قال موقع «واينتنيوز» الاسرائيلى: ان اجراء مصر لمناورة بهذا الحجم هو استعراض كبير للقوة، معرباً عن قلقه من تنوع التسليح المصرى، وترك الفرصة لمصر للتسلح بهذا القدر، مطالباً بوقف تسليح الجيش المصري.

كما طالب موقع اسرائيلى آخر أمريكا بإعادة حساباتها مع مصر، واصفاً الجيش المصرى بـ«الوحش» الذى لا يمكن التصدى له.

وذكر معهد كارينجى للأبحاث: ان هذه المناورات الأخيرة هى دليل آخر على العملاق المتمثل فى القوات المسلحة المصرية.