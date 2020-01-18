نقل تمثال «الملك رمسيس» بسيارة «قمامة» .. الآثار المصرية تحسم الجدل!

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أكد أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن التمثال الذي أثار نقله بسيارة قيل إنها "للقمامة" جدلا واسعا في مصر، مستنسخ وليس تمثالا أثريا.
وأضاف عشماوي أنه تم نصب التمثال منذ أكثر من 15 عاما أمام جامعة الزقازيق ليزين مدخلها.
وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية قررت نقل التمثال المستنسخ عن تمثال الملك رمسيس الثاني، ضمن خطة المحافظة لتطوير المنطقة وفتح محاور مرورية جديدة.
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