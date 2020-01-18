قُتل ستة جنود من ​بوركينا فاسو​ في ​انفجار​ ​عبوة ناسفة​ لدى مرور مركبتهم بمحيط منطقة أربيندا. وأوضح ​الجيش​ البوركيني في بيان له أنه " في حوالي ​الساعة​ 8,00 صباح الجمعة 17 كانون الثاني اصطدمت مركبة من وحدة تابعة لقوات أمن الشمال، كانت في مهمة استطلاعية، بعبوة ناسفة يدوية الصنع بالقرب من يالانجا، بشمال غرب أربيندا وأسفر الانفجار عن مقتل ستة جنود وجرح آخر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 6 جنود بانفجار عبوة ناسفة بشمال بوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.