أشار وزير ​الدولة​ الإماراتي للشؤون الخارجية، ​أنور قرقاش​، في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى ان "بلاده تتطلع لنجاح ​مؤتمر برلين​ في إنهاء الصراع الدائر في ​ليبيا​، ودعمه لاستقرار هذا البلد العربي الذي يعاني من صراعات"، مضيفا: "ندعم دون تحفظ الجهود الألمانية في عقد المؤتمر وأهداف ​المجتمع الدولي​ المتمثلة في ​السلام​ والاستقرار في ليبيا". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: نتطلع لنجاح مؤتمر برلين في إنهاء الصراع الدائر في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.