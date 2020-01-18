لافروف: بوتين يعمل على كتابة مقال عن الحرب العالمية الثانية

أعلن ذلك وزير خارجية روسيا بالوكالة سيرغي لافروف، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعمل على كتابة مقال عن الحرب العالمية الثانية"، مشيرا إلى أن "المقال سيستند إلى معطيات جديدة عن الحرب العالمية الثانية"، ومضيفا: " والأغلب ظنا ان محاولات تحريف تاريخ الحرب العالمية الثانية هي التي اقتضت كتابة مقال جديد عن تلك الحرب لتثبيت حقائقها".
هذا ويُتوقع أن يتم الإعلان عن مقال بوتين في الذكرى الـ75 للانتصار على الفاشية خلال الحرب العالمية الثانية في أيار 2020.
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