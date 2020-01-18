أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي الذي زار واشنطن وطهران في أسبوع عن ثقته بأن ايران تسعى الى خفض التوترات.
وناقش قرشي مسألتي ايران وعملية السلام في أفغانستان مع نظيره الأميركي مايك بومبيو في واشنطن، بعد خمسة أيام على اجتماعه مع روحاني.
وبينما أحجم قرشي عن الافصاح ان كان ينقل أي رسائل، أكد أن الإيرانيين "لا يريدون تصعيد الأمور ولا يريدون الحرب، ولا يريدون مزيدا من سفك الدماء".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الباكستاني: ايران تريد خفض التصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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