مسؤول برلماني روسي: روسيا لا تغيِّر سياستها لإرضاء أحد

أكد مسؤول برلماني روسي أن ​روسيا​ لا تغيِّر سياستها لإرضاء أحد. وأتت تصريحات ​أليكسي بوشكوف​، رئيس لجنة ال​سياسة​ الإعلامية في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، تعقيبا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ قال فيها إن سياسة ​الولايات المتحدة​ تجاه روسيا لن تتغير، في رأيه، بسبب تغيرات في ​الحكومة الروسية​.

وقال بوشكوف في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعقيبا على ما صرح به وزير الخارجية الأميركي: "إن ​السياسة​ ​الخارجية الروسية​ أيضا في عهد الحكومة الجديدة لن تتغير في اتجاه يُرضي الولايات المتحدة".

وأضاف المسؤول البرلماني الروسي أن الطرف الأميركي يمكنه أن ينتظر المعاملة بالمثل من روسيا.