مسؤول برلماني روسي: روسيا لا تغيِّر سياستها لإرضاء أحد

أكد مسؤول برلماني روسي أن روسيا لا تغيِّر سياستها لإرضاء أحد. وأتت تصريحات أليكسي بوشكوف، رئيس لجنة السياسة الإعلامية في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، تعقيبا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال فيها إن سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا لن تتغير، في رأيه، بسبب تغيرات في الحكومة الروسية.
وقال بوشكوف في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعقيبا على ما صرح به وزير الخارجية الأميركي: "إن السياسة الخارجية الروسية أيضا في عهد الحكومة الجديدة لن تتغير في اتجاه يُرضي الولايات المتحدة".
وأضاف المسؤول البرلماني الروسي أن الطرف الأميركي يمكنه أن ينتظر المعاملة بالمثل من روسيا.
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