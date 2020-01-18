الجمهورية: تخوف من أن يرتفع الدولار اذا ما استمر مناخ تعثر ولادة الحكومة

تخوف مصادر متابعة عبر "الجمهورية" أن "يعاود ​الدولار​ الارتفاع في الأيام المقبلة، اذا ما استمرّت مناخات التعثّر في ولادة الحكوم"،لافتة الى أنه " كان بدأ يتراجع منذ يومين، وهبط من 2500 ليرة الى 2100 ليرة. وكانت التوقّعات تشير الى احتمال وصول الدولار الى معدّل الـ2000 ليرة. لكنّ حسابات الحقل خالفت حسابات البيدر، وعاود الدولار ارتفاعه أمس في سوق الصيرفة حيث تراوح بين 2150 و2200".

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