مصدر "بالتيار" للجمهورية: الوقائع تشهد أن الذين دعمنا توزيرهم هم اختصاصيين

لفت مصدر مسؤول في "التيّار الوطنيّ الحرّ" الى أنّ "الذين يتعاطون مع الملف الحكومي بمنطق العدد والحصص ‏معروفون وقد كشفوا عن أنفسهم بمطالبتهم بعدد محدّد من الوزراء، فيما لم يتعاط التيّار بهذه العقلية لا من قريب ولا من بعيد"، مشيرة الى ان "الوقائع تشهد ‏أنّ الذين دعم التيّار توزيرهم، هم من أهل الاختصاص ولا يمتّون إليه سياسياً بأيّ صلة، بل أنّهم مستقلّون ويتمتعون بالجدارة والنزاهة التي دفعت بالتيّار الى تأييد وصولهم".

واشار الى إنّ "هناك حملة غير بريئة على الوزير باسيل لتحميله زوراً مسؤولية إعاقة ​تأليف الحكومة​ تحت عناوين الاستئثار والثلث المعطل"، مفندا "الاسماء المطروحة للتوزير ضمن الحصة المسيحية كما يلي: ​دميانوس قطار​ (ماروني)، طرحه رئيس الحكومة المكلف، وبالتالي لا علاقة لوزير الخارجية في حكومة تصريف لاعمال ​جبران باسيل​ بتسميته، لميا الدويهي يمين (مارونية) طرحها الوزير السابق ​سليمان فرنجية​، ماري كلود نجم أستاذة قانون دولي في ​الجامعة اليسوعية​، ومسؤولة الحراك عن الجامعة في ساحة الشهداء، ولا علاقة لها بالوزير باسيل او التيّار، السفير ناصيف حتّي سفير ​الجامعة العربية​ في باريس وروما والفاتيكان، ولا علاقة له ب​وزارة الخارجية​ ولا بالوزير باسيل، ​ريمون غجر​ كان في فريق رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​، وقد أحاله على الوزير ​محمد الصفدي​ عام 2006، قبل سنوات من دخول باسيل الى ​وزارة الطاقة​، الوزير ​الأرمن​ي من حصّة الأرمن، ​اللواء​ ميشال منسّى سمّاه ​رئيس الجمهورية​ وليس التيّار".

وسأل المصدر "ماذا بقي للوزير باسيل، لكي يزعموا أنّه يستأثر بالحصّة المسيحية والثلث المعطل؟"، مضيفا: "إذا سمّى دياب وزيراً مارونياً، وسمّى فرنجية والحزب القومي ثلاثة وزراء مسيحيين، والأرمن وزيراً، يصبح العدد خمسة، وبالتالي يبقى 4 وزراء من أصل 9، تكون حصّة رئيس الجمهورية والتيّار والحراك في أقصى الحالات".