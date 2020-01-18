أشارت مصادر وزارية مقربة من ​بعبدا​ لـ"الجمهورية" الى ان "رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ مصر على سمّته المعايير والإطار العام ل​تشكيل الحكومة​ كما يريدها، ورفضه الخروج عن صيغة الـ18 وزيراً رغم اقتراح رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه برّي​ بتشكيلة من 24 وزيراً"، متسائلة "ما الذي يمنع ان تتوسع التشكيلة ان كانت الخطوة توسّع قاعدة التمثيل وتحلّ بعض العقد المستعصية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية:ماذا يمنع توسيع الحكومة لتضم 24 وزيرا اذا كان هذا يحل العقد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.