الجمهورية: الاتصالات لتشكيل الحكومة تسير بزخم وولادتها محتملة بأي لحظة

أكد مرجع سياسي معني بالملفّ الحكومي "​الجمهورية​" أنه "وعلى الرغم من التعقيدات الموجودة، إلّا أنّ حركة ​الاتصالات​ لتشكيل ​الحكومة​ تسير بزخم جديد، ما يعني انّ الامور غير مقفلة، وهذا معناه انّ الانفراج محتمل في أيّ لحظة، ولذلك، فإنّ المطلوب الآن عدم الاستسلام للسلبية، بل الجهد الحثيث المقرون بالتواضع من قبل الجميع، لإخراج الحكومة من العقد غير المبررة، فقد كان يفترض أن تولد الحكومة ليل الخميس، أو ظهر الجمعة على أبعد تقدير، أمّا وقد تأخرت ​الولادة​، فأعتقد انّها لن تطول أكثر من اليومين المقبلين، وإلّا فإنّ الامور ستنحدر الى سلبية غير محتملة".

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