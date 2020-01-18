عبدالله: منشآت النفط وبأمر من وزارة الطاقة توقفت عن تسليم المازوت كما جرت العادة

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله الى ان "منشآت النفط توقفت وبأمر من وزارة الطاقة، عن تسليم مادة المازوت كما جرت العادة، حيث فرضت نسبة 15 بالمئة من العملة الصعبة على زبائنها، أسوة بالشركات الخاصة".
اضاف في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا "النتيجة، ارتفاع سعر السلعة او فقدانها، ومشكلة للمولدات الكهربائية، مبروك هذا الإنجاز، يضاف الى إنجاز البنزين سابقا، والغاز قريبا".
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