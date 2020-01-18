نقلت "​الجمهورية​" عن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ قوله أمام زواره، تعليقا على كلام المنسّق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش واتّهم المسؤولين اللبنانيين بالوقوف في موقف المتفرج على ​الوضع الاقتصادي​ وهو ينهار، قوله "مع احترامنا لكلّ الموفدين والممثلين الدوليين في لبنان، إلّا أنّ ما صدر عن كوبيتش هو تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية وليس مقبولاً لا شكلاً ولا محتوى".

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كانت هذه تفاصيل خبر بري لزواره: ما صدر عن يان كوبيتش هو تدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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