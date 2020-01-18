حالة الطرقات في عدد من المناطق اللبناني صباح اليوم

افادت غرفة "التحكم المروري" بأن "الطرقات المقطوعة ضمن نطاق ​الشمال​ هي: اوتوستراد القلمون البالما، ​ساحة النور​، ​اوتوستراد البداوي​، ساحة حلبا". ولفتت الغرفة الى ان "جميع الطرقات في نطاق البقاع سالكة واوتوستراد ​بيروت​ صيدا سالك بالاتجاهين".

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