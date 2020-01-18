الجمهورية: القوى الامنية تؤمن الحماية للجامعة اللبنانية الفرع الرئيسي

أكدت مصادر أمنية لـ"الجمهورية" إنّها "تؤمن الحماية للجامعة اللبنانية الفرع الرئيسي، ولكن نظراً للتطورات الأخيرة هناك صعوبة في تأمين الحماية لفروع الجامعة كلها، تِبعاً للمهمات المُلقاة على عاتق ​القوى الأمنية​ في الوقت الراهن".

ولفتت الى أن "الكتاب الموجّه الى قوى الأمن يطلب الحراسة على كل فروع الجامعة في البلاد هو قيد الدرس، لكنها ترى صعوبة في تلبية هذا الأمر في الوقت الراهن، خصوصاً أنّ القوى الأمنية هي في حال جهوزية تامة تصل أحياناً الى 100 في المئة، وهذا ما أكدته ​وزيرة الداخلية والبلديات​ ريّا الحسن".